Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı - Son Dakika
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Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

23.06.2022 09:20
Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi gereğince soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Kararın Hanefi Avcı'ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak. - ANKARA

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'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı Son dakika haberi: Pınar Gültekin Cinayeti Davasında Cemal Metin Avcı'nın Cezasında Yapılan 'Haksız Tahrik İndirimi', İstanbul Kadıköy'de Protesto Edildi Son dakika haberi: Pınar Gültekin Cinayeti Davasında Cemal Metin Avcı'nın Cezasında Yapılan 'Haksız Tahrik İndirimi', İstanbul Kadıköy'de Protesto Edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı - Son Dakika

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