Hakkında 72 yıl hapis cezası bulunan firari, kardeşinin kimliğiyle kandırmaya çalıştı - Son Dakika

KARAMAN'dapolisin düzenlediği operasyonda, hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden, hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahsum Opçin, kardeşinin kimliğiyle polisi kandırmaya çalıştı. Parmak izi ile kimliği tespit edilen Opçin, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, son bir ayda belediyeye ait su kuyusu deposu ile soğuk hava deposu, kooperatifinden bakır kablo ile plastik kasa, 3 baz istasyonundan da 40'ar bin lira değerinde 3 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu haklarında 50'den fazla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan Mahsum Opçin, Mustafa Önen ve Özgür Ataş'ın kiraladıkları bir otomobille Mersin 'den gelip, hırsızlık yaptıktan sonra geri döndükleri saptandı. Ekipler, daha sonra şüphelilerin iki ayrı otomobille yeniden kente geldiğini tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla Karaman- Ereğli karayolu kent girişinde gözaltına alındı. KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Şüphelilerden hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahsum Opçin, kardeşi Ercin Opçin'e ait nüfus cüzdanını vererek polisi kandırmaya çalıştı. Gerçek yapılan parmak izi incelemesiyle ortaya çıktı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.