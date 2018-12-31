Son Dakika Haberleri: Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

48 dakika önce

Kayseri'de, 15 ayrı suçtan hakkında toplam 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Kayseri'de, 15 ayrı suçtan hakkında toplam 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 15 farklı suçtan toplam 75 yıl hapis cezası bulunan K.Y'yi (71), kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan ve yaklaşık 6 yıldır arandığı öğrenilen K.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:24 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Son Dakika! Amorti Rakamları Belli Oldu Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı! İşte Kazanan Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:12:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]