Son Dakika Haberleri: Hakkında 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hakkında 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

54 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Hakkında 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı nedeniyle mahkemece hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H'yi Hacıbaba Mahallesi'nde takibe aldı.

Polisleri fark edip kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üst aramasında 125 gram esrar ve bir miktar para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen H.H'nin 4 ayrı suçtan daha arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki giyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:46 Kaynak: AA

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