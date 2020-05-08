Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika

Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi

6 saat önce

KONYA'da, indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Musa Göksu ile 4 suç ortağının yargılanmasına başlandı.

Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi, System.String[]

KONYA'da, indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Musa Göksu ile 4 suç ortağının yargılanmasına başlandı. 80 yıla kadar hapsi istenen Göksu'nun kendisini, "İstanbul'a kafa dağıtmak için gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım ve kimseden kaçmadım" diyerek savunduğu ilk duruşmada, sevgili Özen Y. ile çalışan Mehmet Ali D. tahliye edildi.

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılardan altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, yine iddiaya göre indirimli satışların 22 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Daha sonra ise bu süreyi 3 gün uzattığını açıkladı.

Altın veren kuyumculardan bazıları, 24 Temmuz sabahı geldikleri Göksu'nun iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Göksu'ya telefonla da ulaşmayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar,

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Sevgilisi Özen Y. (40) ile İstanbul'a gidip, Beşiktaş ilçesinde, Yıldırım adına ev kiraladığı saptanan Musa Göksu, 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin TL ve 1000 Euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Özer Y.'ye ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

İstanbul'a kaçtıktan sonra imajını değiştirdiği belirlenen Göksu, sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek, 30 Temmuz günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü. Göksu'ya yardım ettiği öne sürülen çalışanı Mehmet Ali D. de tutuklandı. Soruşturma sonunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheliler Göksu, sevgilisi ve çalışanı ile ortakları olan tutuksuz şüpheliler H.G. ve M.G. hakkında iddianame hazırladı.   İddianamede 8 şikayetçi olduğu bildirilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.  Musa Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın görülmesine Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Musa Göksu, Özen Y. ve Mehmet Ali D. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 2 sanık ise katılmadı. Savunmasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Musa Göksu, "Ben daha öncede iki kez indirim günleri düzenledim. Son kurduğum çadırı aralarında altın toplantıcılarının da bulunduğu arkadaşlarla kurduk. Kimseyi dolandırmadım. Bazı borçlarım vardı ve maddi konularda sıkıntı çekiyordum. Biraz kafa dağıtmak için İstanbul'a gittim. Kimseden kaçmadım. İstanbul'da biraz durup, geri dönecektim. İstanbul'a gittikten sonra bazı çek ödemelerim olduğu için Emre'yi aradım. 'Sana para vereyim ödemeleri yap' dedim. Emre ile buluştuğumuzda yanında tanımadığım kişiler vardı. Onların polis olduğunu anladım ve teslim oldum. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

'MUSA'NIN KARDEŞİ BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Özen Y. ise, Musa Göksu'nun erkek kardeşi Hasan Göksu'nun olaydan bir gün önce kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Musa ile sevgili olmam nedeniyle, olaydan bir gün önce Musa'nın erkek kardeşi bizi ölümle tehdit etti. Bu nedenle ben biraz korkmuştum. Bu gergin ortamdan uzaklaşmak, rahatlamak, biraz da tatil için Konya dışına çıktık. Kaçma söz konusu değildir. Ben zaten olaydan 1,5 önce Konya'da yaşamama kararı almıştım. İkamet adresimi bile değiştirmiştim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

KONYA'YA GERİ DÖNECEĞİM DEMİŞ

Tutuklu sanık Mehmet Ali D. de şunları kaydetti:

"Musa İstanbul'a giderken bana 'sende gel, biraz kafanı dinlersin' dedi. Ben de o dönem eşim hamile olduğu için 'sen git' dedim. Musa giderken bana Konya'ya geri döneceğim, dedi. Ben, kendime ve aileme ait altınları Musa'ya vermiştim. O da bunun karşılığında bana bir ev satın aldı."

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Musa Göksu'nun tutukluluk halinin devamına, Mehmet Ali D.ve Özen Y.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

?


İstanbul, Konya, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:29 Kaynak: DHA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınamayacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınamayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor         
19:14
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi         
18:02
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 21:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]