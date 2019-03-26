Son Dakika Haberleri: Hakkında 82,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Köyde Yakalandı

Hakkında 82,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Köyde Yakalandı

1 saat önce

SİVAS'ta, hakkında 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 82,5 yıl hapis cezası bulunan Yakup B. (49), jandarma ekiplerince köyde yakalandı.

Hakkında 82,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Köyde Yakalandı, System.String[]
SİVAS'ta, hakkında 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 82,5 yıl hapis cezası bulunan Yakup B. (49), jandarma ekiplerince köyde yakalandı.

Hakkında, cebir kullanarak cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve 7 ayrı basit yaralama gibi 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 82,5 yıl hapis cezası bulunan, firari durumdaki Yakup B.'nin  Yıldızeli ilçesine bağı bağlı Kiremitli köyünde olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler arama kararı alarak köydeki eve gitti. Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları aramada sanık Yakup B. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Sivas, Jandarma, Güncel
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