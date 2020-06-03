Hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın, hırsızlık için evleri gözetlerken yakalandı - Son Dakika

Hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan kadın, hırsızlık için evleri gözetlerken yakalandı

ESKİŞEHİR'de, hırsızlık amacıyla evleri gözetlediği fark edilerek yakalanan T.Y. isimli kadının 9 yıl 1 aylık kesinleşmiş hapis cezası ile 11 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de, hırsızlık amacıyla evleri gözetlediği fark edilerek yakalanan T.Y. isimli kadının 9 yıl 1 aylık kesinleşmiş hapis cezası ile 11 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'nde bir kadının evleri gözetlediğini gördü. Yapılan kimlik kontrolünde, 11 ayrı hırsızlık suçundan aranan T.Y. olduğu saptanan kadın, gözaltına alındı. T.Y. hakkında ayrıca 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., tutuklanarak cezaevine koyuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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