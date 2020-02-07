Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı - Son Dakika

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı

6 saat önce

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı, System.String[]

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari eski polis memuru Sivas'ta yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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