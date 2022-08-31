Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır

Hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Sarnıç'ın buradaki dosyalarda ifadesi alınıp yakalama kararları kaldırıldı. Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

GAZETECİLERE KARŞI İLGİNÇ TEPKİDE BULUNDU

Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına "Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum" dedi. Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere "Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz. Hala çekiyorlar, sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Reklamımı iyi yapın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum" diye yanıt verdi. Sarnıç, daha sonra polislerle birlikte dışarı çıkıp adliyeden ayrıldı.