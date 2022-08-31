Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır - Son Dakika
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Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır

31.08.2022 19:25

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç, hakkındaki yakalama kararı sebebiyle bugün gözaltına alındı. Daha sonra polis eşliğinde adliyeye götürülen Sarnıç, nöbetçi mahkemedeki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Sarnıç adliye çıkışında sergilediği ilginç tavırlarıyla dikkat çekti.

Hakkındaki davalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yağmur Sarnıç, önce Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Sarnıç'ın buradaki dosyalarda ifadesi alınıp yakalama kararları kaldırıldı. Beykoz'daki dosyasından da Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Sarnıç, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tepki

GAZETECİLERE KARŞI İLGİNÇ TEPKİDE BULUNDU

Sarnıç, mesai saati bitiminde olduğu için nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Duruşma salonundan gülerek çıkan Sarnıç, görüntü alan basın mensuplarına "Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum" dedi. Sarnıç, açıklama yapmak isteyip istemediğini soran gazetecilere "Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz. Hala çekiyorlar, sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Reklamımı iyi yapın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum" diye yanıt verdi. Sarnıç, daha sonra polislerle birlikte dışarı çıkıp adliyeden ayrıldı.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tepki
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tepki
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Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi Farklı suçlardan aranan eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi yakalandı Farklı suçlardan aranan eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi yakalandı
Kaynak: DHA

Bakırköy Adliyesi, Küçükçekmece, Emre Aşık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır - Son Dakika
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