İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında arama kararı çıkan 2 kişinin araç ve evinde arama yapıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 15 gr. metamfetamin, 2.45 gr. kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet pürmüz ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çaycuma Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkında arama çıkan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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