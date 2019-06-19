Son Dakika Haberleri: Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı
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Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında mala zarar verme ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçlarından yakalama kararı ile aranan Ö.Ş. ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ile aranan K.A. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınana şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, polis, nevşehir, avanos, 3. Sayfa
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