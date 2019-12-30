Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı - Son Dakika

Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı

6 saat önce

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan kadın, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu apartmanın çatısına çıktı.

Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı, System.String[]

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan kadın, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Polisin ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözü sonrası kendisini izleyen mahalleliye seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Akşama evde olacağım. Şahitsiniz" dedikten sonra eyleminden vazgeçti.


Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4858 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı bulunan Dilek G. (35), sokağa gelen polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu evin çatı kısmına çıktı. Dilek G. yanına kimseyi yaklaştırmazken, polis ekipleri bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Çatıda polis ve yakınlarının ikna çabasına aldırış etmeyen kadın, eline ne geçtiyse aşağıya fırlattı, apartmanın çevresine yaklaşan ev sakinlerine ve vatandaşlara tepki gösterdi.


"Şahitsiniz"


Yaklaşık bir saat boyunca çatıda kalan Dilek G., polis ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözüyle yumuşadı. Kendisini izleyen mahalleliye çatıdan seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Şahit olun. Akşam evde olacağım. Eğer olmazsam, artık size kalmış bir şey. Aşağı iniyorum" dedikten sonra eyleminden vazgeçti. Çevredeki vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı.


Ekipler ve yakınları tarafından aşağıya indirilen Dilek G., polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu
Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Babasını kaybeden sunucu Müge Dağıstanlı, canlı yayında konuşmakta güçlük çekti Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
18:21 Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
18:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova Başbakanı Kiku ile görüştü - Son Dakika Haber
18:18 Kendi Yılbaşı Hediyesini Seçen Barınaktaki Köpeklerin İçinizi Isıtacak Mutluluk Anları - Son Dakika Haber
18:18 Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı - Son Dakika Haber
18:15 Manisa'da 200 koyun yaylada mahsur kaldı - Son Dakika Haber
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika Haber
17:25 Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]