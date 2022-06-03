Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı

03.06.2022 10:08
Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı

Arnavutköy'de hakkında arama kararı bulunan şüpheli, kendisini takip eden polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı.

Arnavutköy'de hakkında arama kararı bulunan şüpheli, kendisini takip eden polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli kısa süren kovalamacının ardından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından hakkında arama kararı olan Y.G. polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan şüpheli Y.G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı - Son Dakika


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