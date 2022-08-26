ŞARKICI GÜLŞEN ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika
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ŞARKICI GÜLŞEN ADLİYEYE GETİRİLDİ

26.08.2022 08:21

HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı Gülşen, adliyeye getirildi.

İSTANBUL DHA - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı Gülşen, adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şarkıcı Gülşen buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika

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