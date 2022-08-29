Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı

29.08.2022 14:31
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı

HAKKINDA gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

HAKKINDA gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ünsal Ban'ı Muğla'nın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ünsal Ban, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı - Son Dakika

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