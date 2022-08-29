AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu , bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ünsal Ban'ı Muğla'nın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ünsal Ban, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı - Son Dakika

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