Hakkında hapis cezası bulunan genç tutuklandı - Son Dakika

Hakkında hapis cezası bulunan genç tutuklandı
25.03.2021 17:34
Samsun'da hakkında 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisin tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da hakkında 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisin tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan toplam 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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