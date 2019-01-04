Son Dakika Haberleri: Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

46 dakika önce

Niğde'de hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Niğde'de hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor ilçesindeki uygulamada, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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