Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
46 dakika önce
Niğde'de hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niğde'de hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor ilçesindeki uygulamada, "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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