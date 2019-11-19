Hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Trabzon'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenliği için Akçaabat ilçesinde yapılan denetimler sırasında, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.

Ekipler, bu kişiyi işlemlerin ardından cezaevine teslim etti.