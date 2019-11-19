Hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
7 saat önce
Trabzon'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Trabzon'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenliği için Akçaabat ilçesinde yapılan denetimler sırasında, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.
Ekipler, bu kişiyi işlemlerin ardından cezaevine teslim etti.
Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış