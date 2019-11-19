Son Dakika Haberleri: Hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

7 saat önce

Trabzon'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenliği için Akçaabat ilçesinde yapılan denetimler sırasında, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. yakalandı.

Ekipler, bu kişiyi işlemlerin ardından cezaevine teslim etti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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