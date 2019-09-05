Son Dakika Haberleri: Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18 dakika önce

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şahıs yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleri ve banka yoluyla dolandırıcılık suçlarından hakkında 7 yıl 31 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca Bafra Yarıaçık Cezaevi'nden firari olarak arandığı ileri sürülen O.E. (39), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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