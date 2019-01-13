Hakkında Hapis Cezası Bulunan ve Uyuşturucu Ticaretinden Yakalanan Şahıs Tutuklandı
9 dakika önce
Samsun'da 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi bulunup, ayrıca hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi bulunup, ayrıca hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadıköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bekar evinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen, aynı zamanda cezaevi firarisi olup hakkında 18 ayrı suçtan yakalama müzekkeresi ile 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'yı (40) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda H.A. ile teması görülen 1 kullanıcıdan 56 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. H.A.'nın evinde yapılan aramada 2 paket halinde 24,18 gram bonzai, 0,23 gram esrar maddesi ile karışık tütün, 132 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Söz
konusu şahsın evinde bulunan 6 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan H.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Mahkemeye ifade veren H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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