Üye Girişi
Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir - Son Dakika

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

05.06.2021 09:32

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a yaptığı sert eleştiriler nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden paylaşım yapan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya hapis istemiyle dava açmıştı Bir anda gündeme oturan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı.

"KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Birçok ünlü ismin desteklediği Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisine destek veren ünlü isimler hakkında da dava açılan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.

Ezgi Mola'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede 396 binden fazla beğeni aldı.

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" sözlerine yer verdi.

Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek verdi. Ancak Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

Musa Orhan, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yoldan çıkarak ağaca giren otomobildeki genç hayatını kaybetti Yoldan çıkarak ağaca giren otomobildeki genç hayatını kaybetti Çağrı Erceber, Akıncı dizisinde bir dövüş sahnesinde alnını kırdı Çağrı Erceber, Akıncı dizisinde bir dövüş sahnesinde alnını kırdı Koronavirüste vefat sayıları 100'ün altına geriledi, Bakan Koca aşıya aşıya vurgu yaptı: Yolumuz doğru Koronavirüste vefat sayıları 100'ün altına geriledi, Bakan Koca aşıya aşıya vurgu yaptı: Yolumuz doğru Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
09:45 Altay, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'a kaptanlık teklif etti
09:43 Yoldan çıkarak ağaca giren otomobildeki genç hayatını kaybetti
09:41 Diyanet, Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama ilk tepkiyi gösterdi: Atatürk'e tahammül edemeyen, Türkiye'ye de edemez
09:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik
09:21 Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı
09:19 Koronavirüste vefat sayıları 100'ün altına geriledi, Bakan Koca aşıya aşıya vurgu yaptı: Yolumuz doğru
09:17 Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
09:13 Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptırıyorlardı! Çeteye baskın
09:11 Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti
09:07 Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi
Altay, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'a kaptanlık teklif etti Altay, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'a kaptanlık teklif etti         
09:46
Diyanet, Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama ilk tepkiyi gösterdi: Atatürk'e tahammül edemeyen, Türkiye'ye de edemez Diyanet, Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama ilk tepkiyi gösterdi: Atatürk'e tahammül edemeyen, Türkiye'ye de edemez         
09:42
Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı         
09:21
Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Hasan Saltık'ın cenaze töreninde Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu         
09:18
Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi         
09:08
1700 kişinin öldürüldüğü 1700 kişinin öldürüldüğü "Spyker" katliamının faili DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi         
22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog         
21:11
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak         
20:48
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 09:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement