Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı. Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı ve aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli timleri ekipleri tarafından 28 Nisan günü gözaltına alındı.

Hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi. - İZMİR