Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

05.05.2022 10:08
Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de bir noterde yakalanarak gözaltına alındı. Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı ve aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli timleri ekipleri tarafından 28 Nisan günü gözaltına alındı.

Hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, İsmail Arslan, Şanlıurfa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında hapis kararı bulunan HDP'li eski başkan İzmir'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika


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