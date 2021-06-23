Hakkında hüküm bulunan FETÖ mensubu yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili hüküm bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili olarak Aydın merkezli yürütülen operasyon kapsamında hakkında 7 yıl 4 ay hüküm verilmiş olan 7145 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Milli Eğitim çalışanı M. B.'nın Bandırma ilçesine geldiği belirlendi. Bu istihbarat üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Bandırma ve Erdek ilçesinde tespit ettiği 2 ayrı adreste eş zamanlı yaptığı operasyon sonucu firari M.B, gizlenmiş olduğu adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR