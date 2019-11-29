Son Dakika Haberleri: Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması
Son Dakika Politika Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması - Son Dakika

Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması

7 saat önce

CHP Ankara İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen eski Milletvekili Yılmaz Ateş, partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması, System.String[]

CHP Ankara İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen eski Milletvekili Yılmaz Ateş, partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Ateş, hakkındaki karar sonrası yaptığı itirazla ilgili olarak YDK Başkanı Uğur Bayraktutan'a bir mektup gönderdi. Mektubunda, bir televizyon programındaki so¨zleri nedeniyle Ankara I·l Yo¨netim ve Disiplin Kurullarının tedbirli olarak kesin ihracı dogˆrultusunda verdigˆi kararın YDK'de beklediğine işaret eden Ateş, dosyasının bir an önce görüşülmesi için yaptığı girişimlerden bir sonuç alamadığını bildirdi.

İl Başkanlığının 14 Kasım'daki kararının ardından 21 Kasım'da, "Parti ic¸i hukuka, es¸itlik ilkelerine aykırı bu kararın kaldırılması ve YDK önünde sözlü savunma yapmak için bir gu¨n tayin edilerek tarafına bildirilmesi" talebinde bulunduğunu vurgulayan Ateş, Bayraktutan ile iki kez de telefonda görüşmesine rağmen, henüz bir cevap alamadığını açıkladı.

Yılmaz Ateş, Uğur Bayraktutan'a yazdığı mektupta şu görüşlerine yer verdi:

"Sayın Bas¸kan, parti ic¸ hukukumuza go¨re kesinles¸memis¸ bu karardan o¨tu¨ru¨ 30 yıldan sonra ilk defa, kongre su¨recinde u¨yelik hakkım olan mahalle sec¸imlerinde oy kullanamıyorum. Bu¨tu¨n go¨revlerime is¸leyen parti ic¸i hukukla, tabanın katkısıyla geldim. S¸imdi sade bir u¨ye olarak arkadas¸larıma bir katkıda bulunamıyorum. İl kurullarımızı anında harekete gec¸irecek kadar aciliyet arz eden bir konunun kurulunuzda da anında is¸lem go¨rmesi gerektigˆi kanısındayım. Ciddi bir sorun var demektir. Demokrasilerde, demokratik kurumlarda alt karara do¨nu¨s¸en iddiaların u¨zerine gidilerek sonuc¸landırılır. 'Kapattım' demekle zamana yayarak sonuc¸landırılmaz, bireyler, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerinden mahrum edilemez, to¨hmet altında tutulamaz. Hakkımdaki iddianın, alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerimin gasbı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Ateş, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:26:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]