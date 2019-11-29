Hakkında ihraç kararı verilen Yılmaz Ateş'ten CHP YDK'ye mektup Açıklaması

CHP Ankara İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen eski Milletvekili Yılmaz Ateş, partinin Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Ateş, hakkındaki karar sonrası yaptığı itirazla ilgili olarak YDK Başkanı Uğur Bayraktutan'a bir mektup gönderdi. Mektubunda, bir televizyon programındaki so¨zleri nedeniyle Ankara I·l Yo¨netim ve Disiplin Kurullarının tedbirli olarak kesin ihracı dogˆrultusunda verdigˆi kararın YDK'de beklediğine işaret eden Ateş, dosyasının bir an önce görüşülmesi için yaptığı girişimlerden bir sonuç alamadığını bildirdi.

İl Başkanlığının 14 Kasım'daki kararının ardından 21 Kasım'da, "Parti ic¸i hukuka, es¸itlik ilkelerine aykırı bu kararın kaldırılması ve YDK önünde sözlü savunma yapmak için bir gu¨n tayin edilerek tarafına bildirilmesi" talebinde bulunduğunu vurgulayan Ateş, Bayraktutan ile iki kez de telefonda görüşmesine rağmen, henüz bir cevap alamadığını açıkladı.

Yılmaz Ateş, Uğur Bayraktutan'a yazdığı mektupta şu görüşlerine yer verdi:

"Sayın Bas¸kan, parti ic¸ hukukumuza go¨re kesinles¸memis¸ bu karardan o¨tu¨ru¨ 30 yıldan sonra ilk defa, kongre su¨recinde u¨yelik hakkım olan mahalle sec¸imlerinde oy kullanamıyorum. Bu¨tu¨n go¨revlerime is¸leyen parti ic¸i hukukla, tabanın katkısıyla geldim. S¸imdi sade bir u¨ye olarak arkadas¸larıma bir katkıda bulunamıyorum. İl kurullarımızı anında harekete gec¸irecek kadar aciliyet arz eden bir konunun kurulunuzda da anında is¸lem go¨rmesi gerektigˆi kanısındayım. Ciddi bir sorun var demektir. Demokrasilerde, demokratik kurumlarda alt karara do¨nu¨s¸en iddiaların u¨zerine gidilerek sonuc¸landırılır. 'Kapattım' demekle zamana yayarak sonuc¸landırılmaz, bireyler, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerinden mahrum edilemez, to¨hmet altında tutulamaz. Hakkımdaki iddianın, alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerimin gasbı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum."