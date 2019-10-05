Son Dakika Haberleri: Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu

40 dakika önce

Çorum'da, yaklaşık bir ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi, su kuyusunda bulundu.

Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu, System.String[]

Çorum'da, yaklaşık bir ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi, su kuyusunda bulundu.

Kent merkezinde, Çorum Şehitliği karşısındaki açık arazide bulunan bir su kuyusunda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin, ailesi tarafından yaklaşık bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memuru Mustafa Boyraz'a (68) ait olduğunu tespit etti.

Cenazesinin baş bölgesinde bir adet mermi çekirdeği bulunan emekli polis memurunun, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Emekli polis memurunun cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı
Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]