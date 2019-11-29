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Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu için aranan şüpheli Mehmet B'nin, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde tedavi olduğu bilgisine ulaştı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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