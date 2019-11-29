Son Dakika Haberleri: Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu için aranan şüpheli Mehmet B'nin, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde tedavi olduğu bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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