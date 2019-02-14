Son Dakika Haberleri: Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı

26 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. ve Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa
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