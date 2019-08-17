Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:41 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Damlataş Plajı'nda yaptıkları kimlik kontrolünde Metehan Ç'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Ç. tutuklandı.
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