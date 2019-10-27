Son Dakika Haberleri: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Fatih'te, hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Fatih'te, hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 20 Ekim'de Karagümrük Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde kimlik bulunmayan kişi kendisini Kaan A. olarak tanıttı. Bekçiler, yaptığı sorgulamanın ardından bu kişinin, bir suç örgütü elebaşının firari hükümlü oğlu Nuri E. (37) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Nuri E'nin, yağma, yaralama, gasp ve sahtecilik suçlarından aranması ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Nuri E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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