Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı
26.01.2021 09:51
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Vezirköprü İlamat ve İnfaz Masası tarafından aranan E.G'nin (28) Çal Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yapılan çalışma sonucu yakalanan E.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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