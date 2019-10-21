Son Dakika Haberleri: Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski...
Son Dakika Güncel Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski...

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski...

39 dakika önce

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski..., System.String[]

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.

Mehmet Murat Dalkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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