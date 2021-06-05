Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu

Adanalı dizisindeki Maraz Ali rolüyle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakarak doğa ile iç içe bir hayat yaşamaya başladı. Alakurt'un Antalya'da bir köyde yaşadığı ve hiç kimseye selam dahi vermediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Alakurt, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

Antalya'da yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayan Alakurt, "Brezilya ne zaman Antalya oldu?" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu diğer paylaşımlarında ise peş peşe tehditler savurdu. Hakkında haber yapan bir kurumu hedef alan Alakurt, "Röportaj için davetim hala geçerlidir. Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz. Ama dua edin bir gün canım sıkılıp da davete karşılık vermediğiniz için kafamdaki listeyle beraber ben röportaja gelmeyeyim" dedi.