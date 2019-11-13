Son Dakika Haberleri: Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik...
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik... - Son Dakika

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik...

6 saat önce

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik..., System.String[]

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı. Yerine İlçe Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hazro, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
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