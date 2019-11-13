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Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik...
6 saat önce
Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı. Yerine İlçe Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı. - DİYARBAKIR
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