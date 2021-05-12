Çay satışı yapan işletmeye ve çay içenlere tutanak tutuldu; "zorla nasıl atacağım adamı buradan" - Son Dakika

- Çay satışı yapan işletmeye ve çay içenlere tutanak tutuldu;"zorla nasıl atacağım adamı buradan"

EDİRNE - Edirne'de çay satışı yaptığı ve vatandaşların etrafında yoğunluk oluşturduğu tespit edilen börekçiye, büfeciye ve çay içen toplam 7 kişiye tutanak tutuldu. Büfeci "zorla nasıl atacağım adamı buradan" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemi kapsamında Edirne'de polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, Kıyık Caddesi'nde bir börekçinin dışarıya çay servisi yaptığını ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu belirledi. Ekipler, börekçiye, büfesinin önünde çay içilmesine göz yuman börekçinin yanındaki büfeciye ve çay içen toplam 7 kişiye tutanak tuttu. Zabıta ekipleri de işletmeler hakkında ayrıca tutanak tuttu.

"50 kere uyardım, birisi çekip gitmedi"

Börekçi dükkanının işletmecisi kadın, çay satışı yaptığı için kendisine tutanak tutulduğunu ancak büfecinin çay satışı yapmadığını söyledi. Büfe işletmecisi kişi de, "50 kere uyardım gelenleri, birisi çekip gitmedi zorla nasıl atacağım adamı buradan" dedi.