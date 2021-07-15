Hakkında tutuklama kararı çıktı adliyeden canlı yayın yaptı - Son Dakika

Kırşehir'de 2018 yılında 27. Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinin bitiminde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga olayında serbest bırakılan iki kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Kararı öğrenen şahıs; adliyede telefonu ile canlı yayın yaparak helallik istedi.

3 kişinin bıçakla yaralandığı Kaman ilçesi Cumhuriyet Meydanında 2018 Ekim ayında meydana gelen olayda İ.D., M.E., T.E., ve Y.E. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada iddiaya göre İ.D., yanında bulundurduğu bıçakla M.E., T.E. ve Y.E.'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Polis tarafından yakalanan İ.D. ile M.D. verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmış daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık İ.D. ve M.D. hakkında tutuklama kararı çıktı. Sanık İ.D. kararın ardından yanında bulundurduğu telefonla canlı yayına geçerek helallik istedi. - KIRŞEHİR