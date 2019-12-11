Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K.(26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, elleri kelepçeli şekilde kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın kaçabileceği güzergahlarda aramalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda fenerlerle arama yapıyor.

Ahmet K.'yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş ise, Ben yakaladım ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.