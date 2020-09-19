Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı (2) - Son Dakika

'ÜÇTÜR ALDATILIYORUM'

Hakkında uzaklaştırma kararı alan eşini başka bir erkekle yakalayıp, yaralamasının ardından gözaltına alınan Reşat Ç.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşat Ç. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Üçtür aldatılıyorum. 2 gün önce kapıyı çaldım diye hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma aşamasındayız. Evin içinde başka bir erkekle yakaladım. Kanunlar neyi gerektiriyorsa o olacak artık. Ben yandım kimse yanmasın" dedi. Reşat Ç. daha sonra polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.