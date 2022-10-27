Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını katletti! Evin camından atlayan kızları yaralandı - Son Dakika
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Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını katletti! Evin camından atlayan kızları yaralandı

27.10.2022 12:24

Kırklareli'nde Songül A., hakkında uzaklaştırma bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla başından vurularak katledildi. Z.A.A., bölgeden koşarak kaçtığı sırada yakalandı. Çiftin kızları M.A. ise olay anında evin camından atlayarak yaralandı.

Akşam saatlerinde Kırklareli kent merkezinde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evde iddiaya göre Songül A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla vuruldu.

ANNE ÖLDÜ, KIZI TEDAVİ ALTINDA

Evden silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Songül A.'yı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Songül A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı M.A. ise tedaviye alındı.

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Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Z.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Z.A.A.'nın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını katletti! Evin camından atlayan kızları yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını katletti! Evin camından atlayan kızları yaralandı - Son Dakika
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