Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası şüpheli elleri kelepçeli adliye binasının 3. katından aşağı atladı - Son Dakika
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Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası şüpheli elleri kelepçeli adliye binasının 3. katından aşağı atladı

20.06.2022 18:57
Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası şüpheli elleri kelepçeli adliye binasının 3. katından aşağı atladı

Yalova'da hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Karar sonrası şüpheli elleri kelepçeli halde adliye binasının üçüncü katından aşağı atladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

KARARI DUYUNCA PENCEREYE KOŞTU

Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3'üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü.

Hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklama kararı alınca adliye binasının 3. katından aşağı atladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklama kararı alınca adliye binasının 3. katından aşağı atladı
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Kaynak: DHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası şüpheli elleri kelepçeli adliye binasının 3. katından aşağı atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası şüpheli elleri kelepçeli adliye binasının 3. katından aşağı atladı - Son Dakika
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