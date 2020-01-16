Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim... - Son Dakika

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim...

1 saat önce

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim..., System.String[]

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı. - ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
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