Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim... - Son Dakika
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim...
1 saat önce
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı. - ANKARA
Son Dakika Memurların 2020 yılı için asgari yemek ücretleri belli oldu Son dakika: MHP, voleybol milli takımımızı hedef alan belediye başkanı için kararını verdi İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı