Son Dakika Haberleri: Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

51 dakika önce

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan A.A. isimli şüpheli İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde bulunan evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

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