Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi Elazığ'da yakalandı
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Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:02 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi
(JASAT), yapılan istihbarat çalışmaları sonucu FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Konya
Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.Y'nin Elazığ'da olduğunu tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.Y, düzenlenen operasyonla bulunduğu adreste gözaltına alındı.
M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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