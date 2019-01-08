FETÖ davasında tahliyesine karar verildikten sonra itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen Eren Erdem
, tutuklandı.
Kapatılan Karşı Gazetesi'nin FETÖ davasında dün İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni CHP
'li eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar vermişti.
Mahkemenin kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, üst mahkemeye itiraz ederek kaçma şüphesi gerekçesiyle Erdem'in tutuklanmasını talep etmişti.
İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkartmıştı. Cezaevinden tahliyesi beklendiği sırada üst mahkemenin kararı üzerine Erdem, Silivri Jandarma
ekiplerine teslim edilmişti. Sabah
saatlerinde Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesine getirilen Erdem, yakalama kararını veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.
Açılan ara celsede mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve kaçma şüphesi gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararını okuyarak Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.
Yeniden tutuklanan Erdem, Silivri Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL