Hakkında yolsuzluk soruşturması bulunan Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize izne ayrıldı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sağlık Bakanı Zweli Mkhize izne çıktı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mkhize'nin Sağlık Bakanlığı ile Digital Vibes isimli firma arasındaki hizmet alım anlaşmasına ilişkin yolsuzluk soruşturmasına dahil olmak için özel izne çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Mkhize'nin yokluğunda yerine Turizm Bakanı Mmamoloko Kubayi-Ngubane vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 4 Haziran'daki açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile Digital Vibes isimli firma arasında imzalanan 150 milyon randlık (yaklaşık 11 milyon dolar) tartışmalı hizmet alımı anlaşmasının Özel Soruşturma Birimi (SIU) tarafından incelendiğini belirtmişti.

-Mkhize'nin yolsuzluk soruşturması

Mkhize hakkında, Digital Vibes firmasıyla Bakanlık arasında 2019 ve 2020 yıllarında imzalanan iki hizmet alım anlaşmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Digital Vibes firmasının Mkhize'nin yakın çevresiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Mkhize'yle ilgili soruşturmanın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.