Hakkındaki Adli Kontrol Kararı da Kaldırıldı
2 saat önce
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar
hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen
, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti. Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen yurt dışı yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı. Öte yandan savcılık, geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını da resen kaldırmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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