Son Dakika Haberleri: Hakkını Aramayan Topluluk Yaratılmak İsteniyor"

Hakkını Aramayan Topluluk Yaratılmak İsteniyor"

46 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Türk toplumu, kendi iradesini kullanamayacağı bir noktaya götürülmek isteniyor, kötü yönetime karşı sesini çıkartmayan, hakkını aramayan bir yurttaş topluluğu yaratılmak isteniyor.

Hakkını Aramayan Topluluk Yaratılmak İsteniyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Türk toplumu, kendi iradesini kullanamayacağı bir noktaya götürülmek isteniyor, kötü yönetime karşı sesini çıkartmayan, hakkını aramayan bir yurttaş topluluğu yaratılmak isteniyor." görüşünü savundu.

Açıkel, yazılı açıklamasında, son dönemde yargıya, yasamaya, basına ve sanatçılara dair baskıların arttığını belirtti.

Bu tür baskı politikalarının Türkiye'yi dünya ülkeleri sıralamasında gerilettiğini ve iflasa sürüklediğini iddia eden Açıkel, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere diğer tüm alanlarda uygulanan akıl dışı politikaların ve bunların ağır sonuçlarının konuşulmaması için vatandaşların adeta "mankurtlaştırılmasının" amaçlandığını ileri sürdü.

Türkiye'de hukukun, adaleti sağlamak için değil, vatandaşları sindirmek, korkutmak ve caydırmak için kullanılan bir mekanizmaya dönüştüğünü iddia eden Açıkel, şunları kaydetti:

"Saray rejimi, Türkiye'yi yüzlerce yıldır sahip olduğu devlet geleneklerini ve hukuk algısını feshederek itibarsız bir noktaya sürüklemektedir. Türkiye, dünyadan kopmakta ve her alanda gerilemektedir. Türk toplumu, kendi iradesini kullanamayacağı bir noktaya götürülmek isteniyor, kötü yönetime karşı sesini çıkartmayan, hakkını aramayan bir yurttaş topluluğu yaratılmak isteniyor. Yasama, yargı ve basın üzerindeki baskılar bunlardan kaynaklanıyor. Ancak, devletin tüm imkanlarının kullanılmasına ve medyanın ağır propagandasına rağmen Türkiye'nin bu algı saptırma ve karartmaya karşı direndiğini ve yurttaşların mankurtlaştırılmaya itiraz ettiklerini görmekteyiz.

Biz bu mankurtlaştırma ve trolleştirme çabalarına karşı, yurttaşlık bilincini ortaya koyarak yerel seçimlere de böyle bir yapıcı itirazla gireceğiz. 31 Mart, bu anlamıyla bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Fethi Açıkel, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika
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