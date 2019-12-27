'Hakkınızı helal edin' diyerek gittiği hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da 26 yaşındaki genç, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Gencin, hayatını kaybetmeden önce ambulansa bineceği sırada aile yakınlarına 'hakkınızı helal edin' dediği belirtildi.



Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 256. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ahmet Oğuz (26), akşam saatlerinde rahatsızlandı. Oğuz'un kalbini tuttuğunu gören aile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri apartmana gireceği sırada yakınlarının yardımıyla aşağıya inmeye çalışan Oğuz, bir anda yere yığıldı. Yakınlarına 'hakkınızı helal edin' diyen Oğuz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Oğuz'un kalp krizinden öldüğü belirtildi.



Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA