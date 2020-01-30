Hakkri yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkri yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika

Hakkri yüksekova'da yoğun sis

6 saat önce

Yüksekova'da yoğun sisHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da, dün akşam yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Sis, bu sabah da etkili oldu.

Hakkri yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
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