Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm yangın söndürme ekipleri seferber olurken ortaya çıkan birkaç kare fotoğraf yangının hüzünlü tarafını gösterdi.
Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.
Kameraya yansıyan bir diğer görüntüde de personelin, yangın söndürmek için kullanılan hortumlara sarılarak uyuyakaldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu - Son Dakika