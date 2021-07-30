Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu - Son Dakika

Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm yangın söndürme ekipleri seferber olurken ortaya çıkan birkaç kare fotoğraf yangının hüzünlü tarafını gösterdi.

MÜCADELENİN FOTOĞRAFI

Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.

YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINA SARILDI

Kameraya yansıyan bir diğer görüntüde de personelin, yangın söndürmek için kullanılan hortumlara sarılarak uyuyakaldığı görüldü.