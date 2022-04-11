Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı

11.04.2022 16:41
Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı

Denizli'de haklarında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 19 ve 20'şer yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de haklarında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 19 ve 20'şer yıl hapis cezası bulunan 2 dolandırıcı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan toplam 19 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 'Özel Belgede Sahtecilik' suçundan toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen dolandırıcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı Son Dakika | Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi Son Dakika | Denizli'de son 1 haftada 108 trafik kazası meydana geldi

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:58:58. #1.12#
SON DAKİKA: Haklarında 19 ve 20'şer yıl hapis cezası olan 2 dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement